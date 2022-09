Une voiture décolle d'un pont et tombe sur la Basse-Sambre

Vers 16h20, ce jeudi après-midi, les nombreux automobilistes de passage sur la Basse-Sambre (N90) et qui rentraient de leur boulot ont dû s'armer de patience. Des files ont été constatées sur la route, à la suite d'un impressionnant accident à hauteur de Gilly (Charleroi). Une voiture, circulant rue de Montigny à hauteur de l'emplacement où se trouvait l'ancien avion, est tombée sur la route de la Basse Sambre après avoir percuté la rambarde du pont. "Pour une raison que l'enquête devra déterminer, la voiture a décollé pour se retrouver en bas, sur la route", indique Michel Mean, le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.



La personne, au volant de la voiture, a été désincarcérée par les pompiers et prise en charge par les secours. "Cette dernière était vivante au moment de sa prise en charge", confirment les pompiers. Comme mentionné plus haut, la circulation est ralentie, le passage est difficile et des files sont constatées..





On signale de gros embarras de circulation sur la Basse Sambre et le R3. La police bloque la circulation vers Charleroi à partir du double rond point à Gilly