Charleroi: 1.200 PV pour excès de vitesse autour des écoles en deux semaines

La police locale de Charleroi l'avait annoncé, elle l'a fait : des équipes ont été placées dans les abords immédiats des écoles pour la rentrée. Leur boulot : s'assurer que les voitures respectent bien les zones 30, sinon "crac dedans".

1.173 personnes ont été flashées en deux semaines, entre le 29 août et le 12 septembre, sur les cinq districts de la ville. "La vitesse moyenne de l'ensemble des véhicules contrôlés se situe dans une fourchette entre 38 et 45 km/h, ce qui semble indiquer que les conducteurs n'ont pas intégré la notion de "Zone 30" aux abords des écoles", indique la police, signalant qu'ils continueront dès lors à contrôler la vitesse près des établissements accueillant des enfants. "Tout conducteur doit pouvoir s'arrêter le plus vite possible si un enfant traversait: à 30 km/h, il vous fait 13,5m pour vous arrêter après avoir appuyé sur le frein. A 50 km/h, c'est 27,5m, et à 80 km/h vous mettez 56 mètres!" insiste la police locale.

La palme revient à un conducteur flashé à 80 km/h devant une école maternelle pendant que des groupes scolaires se rendaient à la piscine. Il sera convoqué au tribunal de police, et risque une amende de 80 à 4.000€ et risque de perdre son permis de conduire pour une durée allant jusqu'à 5 ans... si ce n'est pas une récidive, auquel cas la peine sera plus importante, signale Jean-Christophe Horion, substitut du parquet de police de Charleroi.

Au-delà de la vitesse, 34 conducteurs ont également été verbalisés pour stationnement sauvage (sur les trottoirs, sur un passage piéton, etc.).