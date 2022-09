Harcèlement, coups et menaces sur deux ex-compagnes : Grégory sera condamné par défaut

Peu avant 11h30 ce jeudi matin, ni le prévenu ni un avocat ne se sont présentés devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Défaut a donc été requis contre Grégory, poursuivi pour plusieurs préventions de violence. Deux ex-compagnes et un couple font partie des victimes du prévenu.



Il y a d'abord eu Cindy (prénom d'emprunt). Cette dernière a vécu une relation amoureuse de 8 mois avec Grégory. En janvier, la jeune femme prend son courage à deux mains et quitte l'homme violent à la suite de plusieurs scènes de coups et blessures. C'est à ce moment-là que les problèmes se sont aggravés. "Elle se rendait chez une amie à Sambreville quand elle a remarqué la présence de la voiture du prévenu, juste derrière elle. Il s'est mis devant la voiture, lui a demandé de le suivre, mais elle a refusé", témoigne le parquet qui rapporte une menace proférée par Grégory : "Tu ne passeras pas le week-end."



L'ex-compagne le sait, Grégory possède une arme chez lui et elle est donc légitimement effrayée. Le lendemain, c'est devant son domicile qu'elle remarque le passage de ce dernier. Requise, la police a eu l'occasion, en direct, de recueillir d'autres menaces. "Elle a décroché à un appel, qu'elle a mis en haut-parleur. On entend le prévenu dire "tu es bien accroché, fais attention de ne pas aller rejoindre ta grand-mère plus tôt"". Privé de liberté deux jours après, Grégory a admis avoir discuté avec Cindy, "pour récupérer ses affaires" sans se souvenir des menaces proférées, car "il avait trop bu".