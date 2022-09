La bagarre filmée dans son intégralité : Oussama conteste pourtant son implication

Il y a des jours comme ça où certains dossiers sont plus faciles à préparer que d'autres pour le parquet. Le dossier en cause d'Oussama fait partie des affaires les plus simples et les moins indiscutables. Grâce aux moyens technologiques déployés par la Ville de Charleroi pour surveiller chaque coin de rue, Oussama est poursuivi devant la justice pour une scène de coups et blessures, au couteau. Initialement, on parlait même d'une tentative de meurtre.



Le 8 mai 2022, peu avant midi, les caméras de surveillance captent une bagarre entre quatre individus. Un cinquième homme, non identifié, est également présent sur les images, mais il se contente de tenter de séparer tout le monde. À 11h47 et 39 secondes précisément, Mohamed arrive sur le boulevard Solvay, en courant et poursuivi par Oussama, Fethi et Ramzi. Les individus se lancent divers objets, jusqu'à ce que Oussama disparaisse des images pendant 18 secondes.





Un couteau volé dans un magasin

Durant ce très court laps de temps, ce dernier traverse la rue et se dirige vers une solderie. À 11h49 et 20 secondes, le jeune homme de 19 ans réapparait, court vers le groupe, balaye l'individu non identifié et se dirige vers Fethi avec un couteau de cuisine à la main droite.

"On le voit clairement et on le reconnaît facilement, il fait un geste vers le visage de la victime et lui assène un coup de couteau"

, narre le substitut Vervaeren en lisant le procès-verbal reprenant toute la scène.

Ce jeudi après-midi, Oussama admet bien avoir volé le couteau, mais conteste s'en être servi. Le second mensonge du prévenu concerne son intention à la suite du vol du couteau. « Je voulais me défendre, car j'avais peur. » Le parquet préfère en rigoler.

"Il a peur, mais au lieu de prendre la fuite, il va voler un couteau et revient dans la bagarre pour s'en servir"

, ironise le substitut Vervaeren, convaincu que cette bagarre générale a pour origine un litige dans le monde des stupéfiants.

Trente-sept mois de prison sont requis contre Oussama, ainsi que pour Ramzi et Mohamed, également impliqués dans la rixe. En état de récidive, Fethi risque lui trois ans de prison. Me Samanci, à la défense d'Oussama, plaide une excuse de provocation pour expliquer la réaction de son client et une réduction de peine avec un sursis.

Jugement fin septembre.