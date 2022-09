Rénovation immobilière : un plan ambitieux

Moderniser, sécuriser et embellir le parc immobilier de la société de logements publics la plus importante de Wallonie : l’opération est entrée dans une phase décisive.

Moderniser, sécuriser et embellir le parc immobilier de la société de logements publics la plus importante de Wallonie : l'opération est entrée dans une phase décisive. "On est dans les clous de notre planning", se félicite Maxime Felon. "Un an après la présentation du plan de rénovation en 2021, nous allons entrer dans l'activation de la mise en œuvre." Pour coller au plus près des besoins, des architectes se sont rendus dans tous les immeubles concernés. A la Cité Parc à Marcinelle, le relifting de la tour n°2 de l'avenue du Chili touche à sa fin. "Ce n'est plus qu'une question de jours. Nous aurons ainsi reconditionné tous les grands buildings du périmètre", observe le président.

Les opérations de sécurisation et de salubrité portent sur plusieurs centaines d'appartements. Renouvellement des toitures, des portes d'entrée, des cloisons, de la ventilation, des installations électriques et de chauffage, de la parlophonie, des voiries : chaque bien fait l'objet d'une analyse au cas par cas. "En complément à ces investissements, nous avons planifié des chantiers dans plusieurs dizaines d'ensembles résidentiels pour en améliorer le confort et la sécurité", poursuit le président. Ces travaux ont débuté. A ce stade, tous les bâtiments hauts et moyens de la Sambrienne sont équipés de caméras de surveillance. "Enfin, les marchés ont été attribués pour la rénovation énergétique de 430 autres de nos biens à Marchienne, Goutroux et Montignies-sur-Sambre. Ce programme commencera à être mis en exécution avant la fin de l'année."