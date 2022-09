Sabine Paturel devant la justice à Charleroi, face à un fan

Pour la jeune génération, le nom de Sabine Paturel ne signifie pas grand-chose, voir rien du tout. Pour une plus vieille, par contre, ce nom fait forcément référence à une chanson entendue en boucle dans la moitié des années 80. La chanteuse, originaire de Toulon, est la célèbre interprète de la chanson "Les Bêtises", chanson qui lui a d'ailleurs valu d'être propulsé sur le devant de la scène musicale.



Ce jeudi matin, cette dernière devait normalement comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Que les fans de Sabine Paturel se rassurent, l'artiste française n'est nullement poursuivie par le parquet. Elle est, en réalité, considérée comme une personne préjudiciée dans un dossier de harcèlement.



Le prévenu, un certain fan se prénommant Rudy, aurait harcelé la chanteuse française. Sans la présence des deux personnes, le tribunal correctionnel a décidé du report du dossier. Si l'absence du prévenu ne doit pas poser de problème à partir du moment où il décide de ne pas se présenter devant la justice, l'absence de Sabine Paturel est, elle, plus problématique.



Une remise au 5 janvier 2023 a été actée, pour permettre au parquet de convoquer valablement la chanteuse. Cette dernière n'a, en effet, pas été avisée de l'audience de ce jeudi matin.