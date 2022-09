10 millions d'euros pour équiper les toits des entreprises hennuyères en panneaux solaires

Sur papier, l'idée est simple: proposer aux entreprises des parcs d'activités de la province de Hainaut d'installer des panneaux solaires sur leur toit, leur parking ou leur terrain. Le tout, sans sortir le chéquier: "durant dix ans, nous mettrons l'installation à disposition avec l'équivalent d'un leasing", explique Grégoire de Pierpont, CEO d'Enerdeal. "C'est une solution clé-en-main. Nous nous occupons de l'installation, de l'aspect administratif, et nous mettons la centrale solaire et sa production à disposition de l'entreprise. Pour 2.500 - 3.000m², on peut tabler sur 220 MWh par an d'énergie. Nous sommes payés par l'entreprise tous les mois, mais c'est moins cher que l'énergie qu'ils économisent en auto-consommant. C'est donc de l'électricité à prix fixe pour 10 ans. Et après cette période, l'entreprise devient propriétaire de sa centrale, qui peut durer encore 20 à 30 ans, quasi gratuitement, juste l'entretien à faire."

L'objectif de NeoPark est d'installer pour 10 millions d'euros de panneaux solaires sur le Hainaut en trois ans. L'intercommunale Ceneo apporte sa capacité de financement et sa connaissance du terrain industriel hennuyer, tandis qu'Enerdeal apporte son expertise technique. "Nous avons déjà installé plus d'un million de mètres carrés de systèmes solaires en Europe et en Afrique", ajoute Grégoire de Pierpont. Interrogé sur la question des bénéfices, il répond: "Nous ferons bien sûr un bénéfice, comme toute entreprise pour survivre et grandir, mais nous participons surtout aux grands enjeux de société: aider les entreprises face à l'augmentation des prix de l'énergie, à l'électrification de leur flotte, à réduire leur empreinte carbone et aider l'Europe à devenir plus indépendante des énergies fossiles étrangères."

Attention: NeoPark vise les installations privées disposant de plus de 2.500 mètres carrés utilisables (taille moyenne à grande), pas en dessous. Plusieurs entreprises du Hainaut sont déjà candidates, les développements sont en cours. Il s'agit en quelque sorte du pendant "privé" de Neovia (pour le public), pour équiper en panneaux solaires les écoles et bâtiments publics.