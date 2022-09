Charleroi: cette asbl aide à l'orientation vers l'abstinence alcoolique

L’alcoolisme est une maladie qui n’est pas prise à la légère au sein de l’association “le Chemin de la Renaissance”.

Cette structure située en plein cœur de Charleroi à la rue du Dauphin lève tous les tabous liés à l’alcoolisme. Leur ambition est de guider au mieux ceux qui le souhaitent tout en accompagnant les malades et leur entourage et en les dirigeant vers des spécialistes comme les addictologues et les psychologues. “Nous sommes un groupe de parole où tous les sujets peuvent être abordés sans aucun jugement. Grâce à notre propre expérience nous sommes à même de comprendre ce qui ne va pas chez une personne pour l’entourer et l’aider à se soigner et finalement devenir abstinent,” explique Robin, l’un des bénévoles de l’association.

Avec le constat que l’alcool est partout présent dans notre société il est compliqué de ne pas se laisser emporter par l’alcool. “L’alcool est partout présent et est reconnu socialement. Quand on va quelque part et qu’on propose un verre, il est parfois nécessaire de s’expliquer sur le fait qu’on ne désire pas boire d’alcool. De même que lorsque l’on arrête la consommation d’alcool on peut se demander quelle image on donne puisqu’il est normal de boire dans notre société.”

l’abstinence est une affaire de tous les jours car l’entourage joue aussi un rôle important. “Il se fait un tri dans l’entourage car on ne voit certaines personnes que pour boire ou alors on ne se rend dans certains endroits que parce qu’on sait qu’il y a de l’alcool.”

Même si les bénévoles respectent le travail des Alcooliques Anonymes, ils souhaitent s’en distinguer par leur parcours et le fait qu’ils sont à la disposition de l’entourage et ont “appris sur le terrain”. “Nous avons notre expérience qui est là pour notamment voir si quelqu’un dit la vérité ou pas. Nous devons considérer la personne comme un adulte et non l’infantiliser.”

Outre le fait d’encadrer les malades de l’alcoolisme, les bénévoles expriment leur désir d’une société ne misant pas tout sur une normalisation de l’alcool par notamment la création de boissons pour les jeunes, des tarifs attractifs. Ils encouragent également la mise à disposition de l’eau gratuite dans les restaurants.

Info et contact : 0472/533 574. https://lechemindelarenaissance.jildofree.com