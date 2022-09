En promotion sociale aussi, c’est la rentrée!

Avec huit sites répartis sur l'ensemble du territoire de la ville, l'enseignement carolorégien de promotion sociale est ni plus ni moins le premier du genre en Wallonie, juste derrière les Provinces, gros pouvoirs organisateurs historiques dans ce secteur. "Nous comptons plus de 200 enseignants et entre 6 000 et 7 000 apprenants", résume l'échevine de tutelle, Julie Patte. Hier matin, elle était présente sur le site de l'ECEPS, à Jumet, fraîchement rénové et adapté aux dernières normes énergétiques. "La promotion sociale permet tout autant de reprendre les bases, passer son CEB ou son CESS, comme de s'investir dans une formation totale, avec des scénarios de réorientation pour adultes, en cours du jour, en cours du soir, avec beaucoup de flexibilité dans les horaires et les modules, d'autant que les apprenants ont souvent une vie de famille, si pas des obligations professionnelles, en dehors des cours", souligne l'échevine.

Plusieurs nouveautés sont proposées, dès cette rentrée, tandis que d'autres processus, comme le partenariat avec la prison de Jamioulx (lire ci-dessous) sont renforcés. Sur le site de Marchienne-au-Pont, une nouvelle formation d'opticien va démarrer. "C'est la seule du genre dans le territoire compris entre Tournai et Namur. Il reste quelques places mais pas beaucoup ; ça commence en octobre", épingle Julie Patte. À Mont-sur-Marchienne, démarre une formation en stérilisation de matériel médical et, à Gilly, une initiation à la langue des signes. Sur Charleroi, deux nouvelles offres sont accessibles : apprendre à fabriquer ses propres produits ménagers et cuisiner des petits gâteaux et des verrines sucrées. "Les formations qualifiantes sont ancrées dans la promotion sociale mais ce type de cours qui visent l'épanouissement personnel est tout aussi important pour le bien-être des citoyens et citoyennes", conclut l'échevine.