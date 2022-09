Fleurus: l'ancien salon communal de Lambusart est devenu un "Espace citoyen"

La traditionnelle ducasse de Lambusart, il y a quelques jours, aux alentours de la rentrée, aura vécu, cette année, un à-côté supplémentaire : le lancement du rendez-vous festif a également servi de contexte à la réouverture de l’ancien salon communal, dont les travaux de rénovation avaient débuté en 2017 et auront duré quasiment 1800 jours. Au final, ce sont quasiment 700 000 € qui auront été investis dans ce chantier. Le bâtiment est désormais rénové de fond en comble avec, notamment, un accès distinct pour la salle publique et pour les bureaux ainsi qu’une meilleure organisation des cuisines et une accessibilité PMR repensée.

La dernière touche de rénovation est plus symbolique mais elle sous-tend tout le projet : une enseigne en façade l’annonce, en blanc et rouge, l’ancien salon communal est rebaptisé Espace Citoyen. C’est le premier du genre sur le territoire fleurusien mais l’autorité communale ne s’en cache pas : le projet reste de développer le réseau des salles communales et de mieux les structurer, à Fleurus et dans ses villages. Rapidement, des projets comparables vont être mis sur pied pour transformer les salles et pavillons communaux de Brye et de Wangenies en Espaces Citoyens nouvelle formule. La Ville en profite pour rappeler que toutes les locations de salles, pour événements collectifs ou familiaux, sont possibles au 071/82 03 04.