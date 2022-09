La compagne se plaint de deux scènes de coups, contestées par Albert

Qui dit vrai, qui dit faux ? Après plaidoirie ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi, la question se pose. Parce que, face à la justice, ce sont deux versions qui se sont opposées. Tout d'abord, la version de Monique (prénom d'emprunt) atteinte d'une déficience mentale et qui a partagé une relation sentimentale avec Albert, entre février 2020 et juillet 2021. D'après la femme, cette relation a été un véritable cauchemar, imprégnée par une importante consommation d'alcool (une dizaine de canettes de 50cl par jour) et de médicaments, sans oublier la violence d'Albert.



Le 20 août 2021, c'est à la suite d'une convocation pour une audition pour une plainte un mois avant qu'Albert se serait emporté. "Et la victime, qui n'a pas menti, a elle-même admit avoir porté un coup aux parties génitales du prévenu pour s'en sortir", précise le substitut Brichet, convaincu de la véracité de cette première scène de violence. Une dizaine de jours plus tard, c'est un médecin qui constate des contusions sur le corps de la victime.





Elle devait laisser ses lunettes pour ne pas être frappée

Au fil de la relation, Monique avait adopté une triste technique pour ne pas se faire frapper.

"Elle gardait ses lunettes parce que le prévenu ne la frappait pas. Pour le faire, il lui demandait de les retirer"

, précise Me Roosealer, partie civile. Albert conteste les deux préventions à sa charge, affirmant qu'il s'agit là d'un complot monté par Monique.

"Elle voulait se débarrasser de moi et que je déménage parce que j'avais découvert qu'elle avait une liaison avec le mari de sa meilleure amie"

, explique le prévenu.

Compte tenu de la problématique d'alcool d'Albert, le parquet requiert une épée de Damoclès via une peine d'un an de prison avec un sursis probatoire. Me Gobbe, intervenant à la défense pour Me Lepied, réitère les contestations de son client en plaidant un acquittement pour ce

"coup monté contre un élément devenu gênant."

Jugement le 13 octobre.