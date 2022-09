Marché, balades et ateliers au Centre de loisirs de Marcinelle: une grande "fête de l'environnement" le 24 septembre

La nature refleurit au cœur de l’intérêt des Carolos, grâce au retour de la grande Fête de l’environnement, mise sur pied par l’échevinat de la Propreté de la Ville de Charleroi, en partenariat rapproché avec l’intercommunale Tibi. Petits, grands, toutes les familles, les groupes d’amis sont attendus ce samedi 24 septembre, dans les bois, sur les hauteurs du Centre de loisirs (ex – Centre de délassement) de Marcinelle. Dans ce véritable poumon vert de la première ville wallonne, la nature s’invite donc en ville, après une pause forcée de deux ans, pandémie oblige.

En continu, ce samedi 24, dès 10 h et jusqu’à 18 h, les visiteurs pourront déambuler à travers un marché du terroir, riche d’objets d’artisanat et de dégustations de produits de bouche et un Village de l’environnement qui, lui, sensibilisera sur toutes les thématiques de circonstance. Un fil rouge est annoncé pour ce grand retour de l’événement : “ Visons le zéro déchet ! ”. Plusieurs stands, ainsi que des ateliers, mettront ce thème en avant, avec, entre autres, les jardins partagés, la cuisine sans gaspillage et le tawashi, une méthode ancestrale japonaise pour concevoir facilement des éponges en tissu lavable.

Plusieurs balades seront organisées : à 10 h et 13 h, une découverte des plantes et fruits comestibles des bois et sous-bois, avec l’ASBL Chana (Charleroi Nature) et, à 14 h et 16 h, une promenade “ herboriste et contée ”, avec Natafée. Les plus jeunes passeront aussi de bons moments avec un circuit de cuistax, des jeux anciens en bois et un atelier de récup’. Les plus grands, eux, ne manqueront pas les deux conférences de la journée : “ Le zéro déchet, ça me concerne ”, avec Ingrid Rennoir, à 11 h et “ Mon pote, le compost ” par les équipes de Tibi, avec distribution d’une compostière aux participants, à 15 h 30.

Petite restauration et rafraîchissements seront disponibles tout au long de la journée. L’accès à cette Fête de l’environnement est évidemment libre et gratuit.