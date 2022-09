Accueil Régions Charleroi Transit des poids lourds à Sivry-Rance: les Français paieront la signalisation depuis Trélon Pour l’interdiction efficace du transit des poids lourds dans l’entité, il fallait coordonner la signalisation avec la France. Bonne nouvelle : elle la financera et l’installera de son côté, dès Trélon. Nathalie BRUYR ©D.R.

Côté belge, c'était réglé depuis mars dernier et une concertation avec les maires français frontaliers avait été engagée, histoire que les camions de plus de 5 tonnes entrant de France vers Sautin, Sivry ou Grandrieu soient mis au courant et puissent adapter leur itinéraire. « La maire d'Eppe-Sauvage nous a bien aidés, souligne le bourgmestre au dernier...