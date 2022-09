Attention, ce mercredi il faut s'attendre à de fameuses perturbations sur le réseau TEC

En front commun, les syndicats belges préparent une grève générale le 9 novembre "si des solutions ne sont pas rapidement trouvées pour la crise du pouvoir d'achat." Mais un premier rassemblement intersyndical est déjà prévu à Bruxelles, place de la Monnaie, ce mercredi 21 septembre, en guise d'avertissement - "un coup de semonce", expliquaient-ils le mois dernier. Par conséquent, le réseau de bus et métro du TEC Charleroi sera perturbé.

Ce lundi, 76 lignes sont déjà annoncées comme supprimées. Et non des moindres : le M3 et M4, la ligne A (Charleroi-Sud vers l'Aéroport), le City bus, les lignes Chimay-Mons, Chimay-Charleroi, Charleroi-Jamioulx, ainsi que les lignes depuis et vers Châtelet, Gerpinnes, Fleurus, Aiseau, Thuin, Farciennes, Luttre, Les Bons Villers ou encore vers l'hôpital Vésale. La liste complète est disponible sur le site du TEC, ainsi que l'attestation habituelle qui y sera ajoutée dans le courant de la journée du 21 septembre.

La plupart des navetteurs n'auront donc pas le bus ou métro: "si possible, prévoyez une alternative aux transports en commun pour cette journée d'actions", prévient le TEC.

> Annonces ou modifications à suivre via https://www.letec.be/News/Detail/16947.