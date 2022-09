Jeu géant: "Back to Charleroi" se déplace à Ville 2

Le 20 août dernier, la grande escapade « Back to Charleroi » avait accueilli plus de 400 participants issus de 91 équipes. Après une édition ville basse autour de la Place Verte et du centre commercial Rive Gauche, l’événement se prépare à revenir dans un nouveau décor : le samedi 24 septembre, cet escape game urbain reprendra ses quartiers à la galerie Ville 2.

Inspiré du film culte « Retour vers le futur », il mobilise huit game master et quatre partenaires -La Manufacture Urbaine (LaMU), le Quick, le centre de loisirs Mi12 fun center et Visit Charleroi, qui seront autant d’étapes pour les participants. Objectif : résoudre une nouvelle énigme en recherchant des indices. Dans ce cadre, les inscrits sont appelés à aller à la rencontre des personnages du film, notamment Marty Mc Fly et le docteur Emmet Borown, et à vivre des aventures.

Pour l’occasion, le shopping attend une véritable De Lorean dans laquelle petits et grands pourront embarquer. Un moyen de redécouvrir Charleroi autrement.

A leur arrivée au desk, les joueurs recevront un CUBE (Cortex Universel à Bipolarité Exponentielle), la nouvelle invention de Doc. Cet instrument leur permettra de choisir la destination de leur aventure. « Le problème c’est que le professeur s’est trompé dans sa programmation », confie Didier Colart de Charlerooms qui a conçu le jeu. « Il a confondu Charleroi aux USA avec Charleroi en Belgique ».

C’est une animation à vivre en famille ou entre amis, à son rythme et selon ses disponibilités horaires. Attention, le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l’avance. Inscriptions sur le site www.lagrandeescapade.be.