Delphine et Jean-Pierre, son nouveau compagnon, ont été tués lundi soir à Mont-sur-Marchienne par Carl, l'ex-compagnon, qui s'est donné la mort.

Double meurtre et suicide: une séparation difficilement acceptée à l'origine du drame touchant le Sacré-Coeur

C'est un nouveau féminicide, un de plus malheureusement, qui fait l'actualité ces dernières heures dans la région de Charleroi. Delphine, enseignante dans la section secondaire du Collège Sacré-Cœur de Charleroi, a été tuée hier soir à son domicile de Mont-sur-Marchienne. Jean-Pierre, son nouveau compagnon, a lui aussi été mortellement touché par des coups de feu. L'auteur des faits, Carl, l'ex-compagnon de Delphine et lui aussi membre du corps enseignant de l'école, s'est par la suite donné la mort... Le parquet de Charleroi, qui confirme l'information de La Nouvelle Gazette, est revenu sur les circonstances de ce double meurtre suivi du suicide.

Une séparation difficilement acceptée

Ce lundi soir, Carl a pris la terrible décision de se munir de son arme à feu qu'il possédait et de se rendre au domicile de son ex-compagne. Le couple venait de se séparer, durant le mois d'août, à la demande de Delphine. Une décision qui, selon les autorités judiciaires, aurait été difficilement acceptée par Carl. Une fois sur place, ce dernier a fait feu envers Delphine et son nouveau compagnon. Les deux personnes, qui avaient des enfants issus de précédentes unions, sont décédées sur place.

Sur le chemin du retour, vers son domicile où vit également sa maman, Carl a contacté sa sœur. "Il l'a prévenu de ce qu'il venait de faire et qu'il comptait mettre fin à ses jours pour éviter les poursuites judiciaires", détaille le parquet de Charleroi. Une fois arrivé chez lui, Carl retourne l'arme contre lui et se suicide. La détonation du coup de feu a été entendue par la maman, qui a alerté les secours et la police.

Inconnu de la justice

Par la suite, la sœur de Carl a contacté les autorités compétentes pour signaler le double meurtre commis par son frère quelques instants avant au domicile de l'ex-compagne. Le parquet a évidemment été avisé des faits, une instruction a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits. Un médecin légiste et un expert balistique ont été désignés.

Au sein du Collège Sacré-Cœur de Charleroi, le choc est immense. Les cours ont été suspendus pour la journée, ainsi que pour ce mercredi 21 septembre. Contactée, la direction de l'établissement scolaire n'a pas donné suite à notre sollicitation. Certains enfants de Delphine et de Jean-Pierre, touchés de plein fouet par le drame, fréquentent l'école. Sur Facebook, les hommages affluent. Certains anciens élèves saluent la mémoire de Delphine.

L'enquête se concentrera sur le contexte à l'origine des faits. Vu le décès de l'auteur présumé, "l'action publique est éteinte". Carl n'était pas connu de la justice. "Rien ne pouvait laisser présager une telle scène de violence", confirme le parquet.