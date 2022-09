Il avait fracassé une bouteille de bière sur la tête de son ami: sursis simple

Le 7 septembre 2021, à Montignies-sur-Sambre, c'est une "simple dispute entre amis" qui a éclaté, selon les dires de Jonathan. Ce dernier a, durant la scène, fait usage d'une bouteille de bière qu'il avait en main pour frapper son ami.



Le problème, c'est que Jonathan est loin d'être un inconnu de la justice, à cause de ses violentes réactions. Ce dernier a déjà deux antécédents similaires pour des coups sur compagne et envers un ascendant. Pour le parquet, Jonathan a un problème de gestion de la violence et prend trop à la légère ses ennuis judiciaires. Une peine d'un an de prison, avec un sursis probatoire pour encadrer les réactions violentes du prévenu, était requise.



Finalement, ce sera un sursis simple de 3 ans, sans la moindre condition probatoire.