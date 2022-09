Après le double-meurtre et suicide, place au deuil: des centaines de témoignages et de soutien aux familles de Delphine et Jean-Pierre

Double meurtre et suicide: "une séparation" à l'origine du drame touchant le Sacré-Coeur

Delphine et son nouveau compagnon ont été tués lundi soir à Mont-sur-Marchienne par Carl, son ex, qui s'est ensuite donné la mort. Delphine et son ex étaient tous les deux professeurs au Sacré-Coeur de Charleroi.