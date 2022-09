Décès de Ciena, 3 mois, à la crèche Dourlet: l'audience se tiendra le 11 janvier 2023

Le 9 mai 2016, Enio et Larissa pensaient revoir leur petite Ciena en fin de journée après un passage à la crèche Dourlet... Hélas pour les jeunes parents, la petite fille âgée seulement de 3 mois est décédée au sein de la crèche. Rapidement, les parents endeuillés émettent des soupçons sur un possible manque d'attention de la part de certains membres du personnel pour expliquer la mort subite du bébé. Plus de six ans après ce drame, trois puéricultrices sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger.

Ce mercredi matin, le dossier est arrivé pour la première fois à la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Sans réelle surprise, le dossier a fait l'objet d'une remise. Un calendrier, permettant l'échange de conclusions écrites entre les différentes parties, a été fixé. En présence des parents de la petite Ciena et de deux des trois prévenues, le dossier a été remis pour plaidoirie au 11 janvier prochain.