Huit scènes de violence sur sa compagne : le prévenu forme opposition au jugement

Depuis ses 14 ans, Ayron aime bien boire quelques verres d'alcool. Mais aujourd'hui, ce penchant pour la boisson semble faire partie du passé. Depuis un mois et demi, Ayron confirme être abstinent. Et on peut comprendre pourquoi.



Cette dépendance à la boisson est l'une des causes du comportement violent du jeune père de famille. Le 21 juin dernier, Ayron a été condamné par défaut à 18 mois de prison pour huit scènes de violence intrafamiliale. À chaque fois, le prévenu s'est défoulé sur une seule et même victime : sa compagne de l'époque.



De 2019 à 2021, Ayron a frappé à quatre reprises la victime. "Ce fut une violence extrême. On parle de coups de poing, de coup de tête au visage et d'étranglement", souligne le parquet, inquiet du passé violent du prévenu. Ce dernier reconnaît les quatre scènes de coups et blessures, ainsi que des menaces écrites ou avec un couteau et la destruction d'une vitre de la porte d'entrée du logement de la victime.



Ce mardi matin, Ayron espèrait obtenir un sursis probatoire avec la peine de prison qui sera prononcée. L'homme entend poursuivre son abstinence pour la boisson et suivre une formation pour la gestion de la violence. Mesure de faveur vivement conseillée par la substitute Pied.



Jugement le 4 octobre.