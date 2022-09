Elle l'accuse de viol après l'avoir rencontré sur Instagram: le doute profite à Jérôme, acquitté

La jeune femme et Jérôme se sont rencontrés, mi-mai, sur Instagram. Rapidement, le courant est bien passé entre les deux personnes. Une relation amoureuse débute, mais selon le parquet, dès le deuxième rendez-vous, le comportement du prévenu a changé. « Les choses ont très vite dégénéré. Le second rapport sexuel fut plus brutal. La gentillesse des premiers jours a déjà disparu. »

Et à l'issue du troisième rendez-vous, Melissa (prénom d'emprunt) est allée déposer plainte à la police en compagnie de son père pour viol. « Ils ont d'abord passé du temps ensemble dans un centre commercial où le prévenu s'est montré insistant. Ma cliente lui avait dit qu'il n'y aurait rien à cause de douleurs. Quand ils sont rentrés chez elle, le prévenu l'a prise par surprise en lui retirant le pantalon » , confirmait Me Huwart, partie civile. D'après ce dernier, cette dernière a réitéré son désaccord durant l'acte.



Étonné d'être poursuivi

Lors de la précédente audience, Jérôme avait réitéré son étonnement face à l'accusation formulée. Le jeune homme évoquait, lui, une relation sexuelle consentie avec une victime qui avait, il est vrai, changé de comportement, mais qui l'avait déposé juste après le rendez-vous et envoyé un message.

Une peine de 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis, était requise par le parquet. Cette semaine, Jérôme a été acquitté, au bénéfice du doute. Cela veut dire qu'il existe un doute léger sur la culpabilité de Jérôme, mais le doute « profite toujours au prévenu ».