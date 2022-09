Journée de résistance au Tir de Marcinelle

Chaque année, le calendrier le rappelle : c’est le 4 septembre 1944 que la Ville de Charleroi a été libérée de l’occupation des troupes nazies. Au cœur de ce pan sombre de l’Histoire, l’ancien stand de tir de Marcinelle est devenu, depuis 2015, le lieu symbolique pour marquer cet événement mais aussi commémorer la mémoire des Résistants carolos tombés sous les balles ennemies. Le Tir de Marcinelle a été le théâtre du massacre de cinquante citoyens, un acte de guerre qui ne sera jamais oublié. Un projet pédagogique, et artistique, a en effet permis aux jeunes de raviver les lieux, en réalisant des fresques et des graffitis sur les murs du bâtiment. Le devoir de mémoire passe aussi par le maintien en état du cachot et du poteau d’exécution. Comme chaque année, Ville de Charleroi et Province de Hainaut se mobilisent, avec le War Heritage Institute, pour ouvrir le site au grand public. L’accueil se fait, en ce vendredi 23 septembre 2022, dès 9 heures, le Tir restera accessible jusqu’à 18 heures. Une stèle et une exposition permanente donnent désormais à l’endroit l’aspect d’un musée à ciel ouvert.

Les plus motivés pourront enrichir cette journée avec la " Rando de la mémoire ", une boucle de 6,5 kilomètres dans le centre de Charleroi, qui met en évidence une quinzaine de points d'intérêt toujours visibles, liés à la Seconde Guerre mondiale. Une documentation, carte et visite guidée par smartphone, est disponible via le site. Le Tir se situe à l'angle de la rue Jules Bordet et de la rue du Tir à Marcinelle.