Le doute permet d'acquitter Jean-Pierre, suspecté de deux incendies criminels

En l'espace d'un an, deux incendies jugés criminels par un expert se sont produits à Marcinelle. Le premier a eu lieu la nuit du 2 au 3 avril 2019, rue du Basson. La maison mise en vente par Jean-Pierre depuis un an a été touchée par les flammes. « Quand les pompiers sont intervenus sur place, ils ont fait face à une porte d'habitation fermée à clé. Ce qui est troublant », pointait le substitut Marliere. Trois personnes avaient un jeu de clé pour entrer : Jean-Pierre, son filleul de cœur qui habitait sur place et la compagne de cette dernière.

Dédommagé par sa compagnie d'assurance d'une somme de 80.000 euros, Jean-Pierre a été acquitté au bénéfice du doute de cette première prévention, comme l'avait requis le parquet faute d'éléments dans le dossier.



Par contre, en ce qui concerne l'incendie du 13 avril 2020, au palier d'une porte, le parquet était convaincu de la culpabilité du prévenu. Le feu, bouté à divers objets se trouvant à l'extérieur du logement, alors que le propriétaire des lieux déménageait l'a été par Jean-Pierre, selon un témoin.



Même s'il avait admis s'être présenté, à deux reprises, dans le bâtiment, Jean-Pierre jurait ne pas être impliqué. Le tribunal correctionnel de Charleroi a suivi la plaidoirie de Me Gras, à la défense. Un acquittement a été prononcé pour les deux faits, au bénéfice du doute.