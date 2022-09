Mais quelle mouche a donc piqué Aissa, le 25 janvier 2020?

Ivre, le prévenu a pété les plombs cette nuit-là et commis deux vols avec violence.

Personne dans le dossier, dont le prévenu, ne sait donner les raisons qui ont poussé ce dernier à agir aussi violemment la nuit du 25 janvier 2020. En une heure de temps, Aissa a été l'auteur de deux vols avec violence. Détail incompréhensible : l'homme violent a débuté à Fontaine-L'Évêque, avant de se retrouver de l'autre côté de la Belgique, à Visé.

Deux victimes aspergées au spray lacrymogène

Le premier pétage de plombs d'Aissa se produit vers 2h du matin. Alors qu'il roule sur le R3 à Fontaine-L'Évêque au volant de sa voiture, le conducteur fait des appels de phare en direction du véhicule de sa première victime.

"Il a contraint le conducteur à se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est arrivé à sa hauteur, l'a aspergé avec son spray lacrymogène et pris les clés de la voiture",

décrit le parquet. Aissa en reste là et quitte les lieux, avant de faire demi-tour et de revenir sur place.

"Il a garé sa voiture, quitté l'habitacle et est reparti au volant du véhicule de la personne agressée juste avant."

Le vol avec violence de la voiture est signalé à la police, qui tente par tous les moyens de mettre la main sur Aissa. Ce dernier réapparaîtra, une heure plus tard, place Reine Astrid à Visé. De manière quasiment similaire qu'au premier vol, Aissa commet un nouveau vol avec violence, avec son spray lacrymogène.

Il roule sur les jambes d'une des victimes

"Mon client a passé la soirée dans un café. Il en est sorti et a été confronté au prévenu qui l'a gazé de suite"

, lance Me Huet, partie civile pour Athanassios. Dans le même temps, Romain tente d'intervenir pour porter secours à la victime. Mais le prévenu démarre en trombe et le percute avec sa voiture. Au sol, Athanassios se fait également rouler dessus au niveau de ses jambes.

"Entretemps, le prévenu a également fait demi-tour, est revenu sur place et volé la veste et son contenu appartenant à la première victime"

, précise le substitut Henry.

La course folle d'Aissa s'arrête définitivement quand ce dernier importune les clients d'une pompe à essence de Marche-en-Famenne pour obtenir de l'argent et faire le plein. Ce mercredi matin, face à la justice, Aissa a exprimé des regrets pour son comportement violent. Complètement saoul la nuit des faits, le trentenaire ne garde aucun souvenir de son parcours.

"Mon avocate m'a expliqué les faits et je regrette vraiment ce que j'ai fait. J'étais bourré, je n'étais pas dans mon état normal et je ne me rappelle de rien"

, confie-t-il. L'homme indique également avoir cessé la consommation d'alcool.

Des faits absurdes

Bien connu pour de nombreux faits de violence, Aissa doit être condamné pour ses agissements. Pour le parquet, une peine de minimum 5 ans de prison est requise. Me Leyder, à la défense, plaide une peine de travail pour son client en soulignant le caractère "absurde" des faits.

"Il n'y a aucun sens, aucun but, derrière ces faits absurdes. Pourquoi va-t-il à Liège ? On ne le sait pas. Il n'avait pas l'intention de blesser les deux victimes percutées sur son chemin de fuite."

Jugement dans un mois.