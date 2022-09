Travaux sur l'A503 Marcinelle-R9 pour moderniser l'éclairage public

Pour continuer la modernisation des éclairages autoroutiers, la Sofico prévoit des travaux sur l'A503 reliant Marcinelle (et l'échangeur R3) au R9 de Charleroi. Ces travaux se dérouleront sur un mois de temps, en berme centrale, pour remplacer les poteaux d'éclairage par du LED et changer le câblage.

"Du vendredi 23 septembre au samedi 22 octobre, sur l'A503 à hauteur de Marcinelle, sur environ 2 km, en direction du R9 de Charleroi: la circulation sera réduite à une bande et la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h", prévient la Sofico.

©D.R.

Ce chantier rejoint le Plan Lumières 4.0, visant à remplacer 110.000 points lumineux en Wallonie par du LED. L'éclairage "orange" au sodium étant très consommateur d'énergie. Le LED "blanc" quant à lui plus durable et moins énergivore, tout en offrant un meilleur rendu de couleur augmentant la sécurité. Mais ce nouvel éclairage est aussi modulable: c'est ainsi qu'il était déjà prévu de l'éteindre par endroit, ou diminuer son intensité, durant des périodes de fréquentation moindre (au milieu de la nuit) sauf sur les bretelles d'accès et de sortie, et qu'il a désormais été décidé - par souci de limiter la consommation d'énergie vu la crise actuelle - d'éteindre totalement l'éclairage en berme centrale.