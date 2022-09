Anis ramasse une chaîne arrachée et se fait courser par une policière

Quelle était la probabilité qu'Anis croise la route d'une policière, qui n'était pas en fonction, au moment où il a agressé Dominique non loin de la place Verte à Charleroi ? Poser la question, c'est en quelque sorte y répondre tant les chances de vivre pareille scénario sont infimes. Et pourtant, la chance n'a pas souri à Anis, le 6 juin dernier.



Ce jour-là, Dominique est accosté par Anis et son complice. Comme le révèlent les images de vidéosurveillance, l'un des deux hommes distrait le passant avant que le second arrache la chaîne en or du cou de la victime. Anis ramasse la chaîne tombée à terre et prend la fuite avec son complice. Mais au même moment, un ange gardien intervient. "C'est une policière de fonction, qui n'était pas en service et pas rattachée à la zone de Charleroi, qui a été témoin des faits et qui a coursé le prévenu avant de le rattraper et de l'interpeller", signale le substitut Vervaeren, satisfait de la fin de la scène.





Co-auteur des faits

Si Anis n'est pas l'homme qui a commis le vol avec violence en arrachant la chaîne de Dominique, il n'en est pas moins co-auteur puisqu'il a ramassé l'objet au sol. À peine un mois avant les faits, Anis avait obtenu une chance de la justice.

"Il avait été condamné, ici à Charleroi, à 40 mois de prison avec un autre co-prévenu pour un vol avec violence. Mais la Cour d'appel de Mons avait réduit la condamnation à un an de prison. Le 10 mai, il avait donc été libéré."

Compte tenu de la particulière situation et de la gravité des faits, le parquet sollicite une condamnation à 5 ans de prison. Me Samanci, à la défense, a plaidé une réduction de peine en soulignant le changement de comportement opéré par son client.

"La situation est aujourd'hui différente que lors de la précédente condamnation. Il y a eu une légère évolution et un gain de maturité. Il est actuellement en formation à la prison de Jamioulx et essaye de trouver des solutions pour se sortir de ses ennuis judiciaires"

, juge l'avocate.

Jugement le 6 octobre.