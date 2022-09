Fan day, le Sporting fait la fête à ses supporters

Initialement prévu le 17 juillet, le traditionnel Fan Day du Sporting de Charleroi aura lieu ce samedi 24 septembre de 10h à 18h.

Comme pour chaque édition, le club de foot carolo mets les petits plats dans les grands pour mettre les familles et les supporters à l'honneur.

Au programme de la journée, des visites de stades et les vestiaires de l'équipe première seront également accessibles. De nombreuses animations et concours seront proposés au public par le club et les partenaires. Les clubs de supporters seront aussi de la partie. La T3 sera consacrée à la réalisation de graffs. La traditionnelle séance de dédicace se déroulera de 11h à 14h. Les nostalgiques et les collectionneurs pourront acquérir des vareuses "vintage".

Les visiteurs pourront également rencontrer les joueurs et les dirigeants pour passer un moment en toute convivialité.