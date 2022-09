Le contrôle d'un commerce rue de la Montagne débouche sur un trafic de cannabis

Le 12 novembre 2020, un banal contrôle de commerce de la ville haute de Charleroi est effectué par les policiers locaux au sein du magasin géré par Haroon. Si rien n'est à signaler concernant la boutique, le trentenaire va se trahir tout seul. "Il montrait des signes de nervosité. Il a été décidé de fouiller le suspect. Les policiers ont découvert du cannabis sur lui", déballe le parquet. Haroon emmène les agents au local qu'il dispose rue Basslé à Charleroi. Sur place, c'est une nouvelle découverte qui est effectuée. "On y a retrouvé 62g de marijuana et du haschisch emballé dans du papier aluminium, comme la marchandise découverte sur le prévenu dans son magasin."





Le fournisseur est le second prévenu

Haroon jure que la marchandise découverte dans le local ne lui appartient pas, mais est la propriété de Mamadou. Ce dernier serait son fournisseur de cannabis et stockerait sa marchandise dans ce local mis à sa disposition par Haroon. Huit mois plus tard, Mamadou est identifié. Une perquisition est menée chez lui.

"Les policiers ont constaté la présence de 8.405 euros, ainsi qu'un kilo de cannabis et dix grammes de cocaïne. Ce dernier confirme être un consommateur de cannabis et conteste formellement les dires du second prévenu"

, indique le parquet. Ce jeudi après-midi, Mamadou jure n'avoir joué que le rôle d'intermédiaire pour Haroon avec d'autres dealers.

"Je lui avais acheté du cannabis, mais elle n'était pas terrible. Alors je lui ai conseillé un autre fournisseur sur Gilly"

, explique-t-il.

Pour le parquet, les deux prévenus ont vendu du cannabis : Mamadou durant deux ans, et Haroon durant quelques mois. Une peine de travail est requise contre ce dernier. Pour Mamadou, la situation est plus critique avec deux précédentes condamnations pour des faits similaires. Minimum 18 mois de prison sont requis. Via leurs conseils, Mamadou et Haroon ont respectivement plaidé un sursis probatoire et une suspension simple du prononcé.

Jugement la semaine prochaine.