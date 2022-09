Accueil Régions Charleroi Première vendange prometteuse au Martinet La première vendange de l’unique vignoble établi sur le territoire carolo est idéale. Jeudi, des bénévoles ont récolté le raisin du principal cépage. B.W. ©WATTIER

Ils et elles sont une bonne dizaine à se retrouver au Vignoble du Martinet, non loin du terril du même nom, ce jeudi matin. Si le jour J de la première vraie vendange du petit – et unique – vignoble de Charleroi remonte au 31 août, la récolte du souvignier gris est la plus importante : c’est le principal cépage...