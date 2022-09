Un nouveau festival à Charleroi: Outre-mondes, sur les idées dans "des mondes en transition"

Paul Magnette l'avait annoncé dans son interview politique de rentrée

, ça se précise: le festival "Outre-mondes" de Charleroi se tiendra du 19 au 23 octobre. Avec un pitch simple:

être "le festival des idées collectives dans des mondes en transitions"

, avec quatre thématiques sur le développement urbain, l'économie et la politique, l'inclusion et l'écologie. Conférences, tables rondes, spectacles, ateliers... l'Eden, le centre culturel de Charleroi, promet

"cinq jours d'ébullition pour penser et agir les mondes"

.

Concrètement, le projet de festival part d'un constat: le monde est chamboulé par des crises climatique, sociale, économie, sanitaire. "Reviennent alors le sentiment que les choses nous échappent, la tentation des réponses simples et les théories du déclin et du complot." Mais "Outre-mondes" veut se concentrer sur les possibles et les perspectives, plutôt que les doutes. Et ce, en confrontant les points de vue d'intellectuel.le.s, d'artistes et d'habitant.e.s pour imaginer les mondes de demain et "ce qu'on aimerait y faire ensemble".

Autour des quatre thématiques identifiées, tous ces gens (peu importe leur âge, leur origine, statut social, déficience physique ou mentale) sont invités à participer à cette exploration. Il sera question d'architecture, agriculture urbaine, capitalisme et alternatives, gouvernance, féminisme, orientations sexuelles, handicaps, changement climatique, biodiversité, action citoyenne, etc. L'Eden annonce aussi la présence de nombreuses associations et institutions.

Le festival Carolotopia, sur la transition écologique et solidaire lancé par l'échevin Xavier Desgain (Ecolo), s'intégrera au tout le samedi. Et le dimanche, dernier jour, le festival se terminera à midi pour celles et ceux qui voudraient aller à la manifestation pour le climat à Bruxelles.

> Agenda de l'Eden. Plus d'informations à venir dans les prochains jours.