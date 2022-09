Courcelles : Johan Pétré qui "les engagés"

C'est une petite révolution qui se déroule à Courcelles indirectement. L'échevin de l'Enseignement, Johan pétré a annoncé quitter "Les engagés" avec qui il ne partage plus les mêmes valeurs.

Pourtant engagé de la première heure aux côtés de la Député-Bourgmestre Caroline Taquin, Johan Pétré ne souhaite plus être apparenté au parti centriste. Celui qui était affilié déjà depuis 30 ans à l'ancien PSC et dont il se "sentait proche des valeurs politiques, humaines mais aussi philosophiques » ne se sent plus en adéquation avec une dynamique qui ne lui correspond plus. "Une évolution d'un parti politique que je peux trouver assez normale… Si un groupe politique n'évolue pas en 30 ans, je pense qu'il ne serait plus en phase avec la réalité vécue par le peuple. D'ailleurs on constate tous, que même en évoluant… cela reste pénible de s'accorder avec la réalité de terrain dans bien des domaines."

L'élu courcellois met en avant une évolution tant personnelle que politique. "Mon intérêt intellectuel reflète-t-il encore une politique générale, une adhésion à une pensée, ou tout simplement l'envie de se concentrer envers ma commune ?"



Pour ce qui est de son rôle au sein du Collège communal de Courcelles, Johan se dit toujours concerner par l'évolution de sa commune. "Et je peux vous dire avec certitude que la commune restera la priorité dans ma politique personnelle. Je suivrai notre Bourgmestre et mes collègues du Collège dans la continuité de valoriser notre entité. C'est pourquoi, j'ai fait le choix de ne pas adhérer au nouveau groupe "Des Engagés". Ma priorité n'est plus cette adhésion. Je continuerai à servir ma commune, mes écoles, mes bibliothèques et surtout, je me répète, aider mes collègues du Collège à tirer notre entité vers le haut pour le bien des citoyens Courcellois."

Sans rancœur, Johan Pétré souhaite tout de même une bonne continuation aux "Engagés".