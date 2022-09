Accueil Régions Charleroi L’associatif mis en grand péril par la crise énergétique Pilier de l’aide aux SDF à Charleroi, l'asbl Comme Chez Nous doit envisager des préavis conservatoires. Didier Albin Journaliste indépendant ©D.R.

Depuis sa création en 1995, l'ASBL Comme Chez Nous n'a cessé de traverser des crises et de s'y adapter. Mais avec l'envolée exponentielle des prix du gaz et de l'électricité, ce n'est plus seulement son équilibre ou ses dispositifs qui se trouvent menacés. C'est sa survie : "Rien que pour notre centre d'accueil de Jour Le Rebond, notre facture mensuelle...