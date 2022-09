Mécontent de ne pas embarquer pour aller à Istanbul, Murtada monte de force dans un avion

La scène pour la moins surréaliste a eu lieu le 21 septembre 2021, au Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Refusé à l'embarquement d'un vol vers Istanbul, Murtada a très violent manifesté son mécontentement et usé de violence. "Il a notamment escaladé les barrières sécurisant les différentes pistes de l'aéroport et est monté de force dans un avion pour demander au pilote de décoller pour aller à Istanbul", précise le parquet.



Fort heureusement, la police de l'aéroport est intervenue pour mettre fin à l'attitude scandaleuse du prévenu. Mais ce dernier ne s'est pas laissé faire pour autant. "Dans un premier temps, il a suivi les policiers avec nervosité, mais la situation a dégénéré quand les agents ont tenté de le menotter. Il s'est débattu et a même porté des coups aux policiers." Uniquement connu pour des antécédents de roulage, Murtada a aggravé son cas en ne se présentant pas à l'audience de ce lundi matin pour se défendre.



Dix mois de prison ont été requis, par défaut, contre lui. Jugement dans un mois.