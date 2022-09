Plus de 850 participants pour "Retour vers Charleroi"

C’est la première fois que la grande escapade se déplaçait à Ville 2. Ce week-end, la deuxième édition de "Back to Charleroi", un jeu conçu à partir d’une idée de Didier Colart de la société Charlerooms, a tenu toutes ses promesses en accueillant plus de 450 inscrits. Sur le thème de Retour vers le Futur avec les personnages de Marty, Doc, Jennifer et Biff, l’événement organisé en partenariat avec l’association de commerçants Shop in C et Visit Charleroi n'est pas passé inaperçu dans la galerie commerciale où la DeLorean avait été installée au niveau zéro.

Le pitch : Le Dr Emmett Brown est encore à la base d’une découverte phénoménale. Sa nouvelle création, le Cortex Universel à Bipolarité Exponentielle (C.U.B.E) permet au conducteur de la voiture du film culte de sélectionner précisément le lieu d’arrivée et pas uniquement la date. Pour que le C.U.B.E fonctionne bien, Emmett Brown et Marty Mc Fly ont besoin d’une dernière pièce qu'ils pourront se procurer à Charleroi aux USA. Pas de chance, l’appareil en version beta provoque plusieurs erreurs et voilà qu'ils atterrissent à Charleroi en Belgique !

Après une première édition à la Ville basse autour de Rive Gauche, les équipes de 3 à 6 joueurs se sont retrouvées à Ville 2 pour repartir à l’aventure. Ils sont allés à la rencontre des acteurs dans différents lieux de rendez-vous : à l’épicerie de la Manufacture Urbaine, au restaurant Shape’n go, au Quick et au Fun center MI12. Cet été, cette troisième version de la grande escapade aura mobilisé sur ses deux dates un nombre record de participants : plus de 850 !