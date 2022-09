Un réseau d’observation du trafic se met en place à l’échelle de la Métropole

La mise en place du réseau d’appareils de mesure des flux de circulation est en cours dans la zone Charleroi Métropole. Pour améliorer la gestion de la mobilité, mais aussi de la sécurité routière et de la qualité de l’air, une campagne de comptage des voitures, poids lourds, deux roues et piétons intitulée Telraam a démarré.

Cofinancée par l'Europe dans le cadre d'un projet Interreg, elle s'appuie sur la participation de citoyens volontaires. "Telraam est un système léger d'observation du trafic. Il se compose d'un micro-ordinateur, de capteurs et d'une caméra à très faible résolution " indique Jean-Christophe Croquet, chargé du pilotage de ce projet au sein de l'agence de mobilité Mobilesem de Charleroi Métropole. "A ce stade, une trentaine de capteurs sont déjà actifs. Si 160 personnes ont manifesté leur intérêt pour l'installation d'un dispositif à domicile, nous n'avons pas encore clôturé notre appel aux candidats. Celui-ci se prolonge jusqu'au 30 septembre prochain et doit mobiliser une centaine d'habitants."

Une liste d'attente a été constituée. Ce sont les localisations et les contraintes techniques qui détermineront la sélection. La campagne s'étend sur les 30 communes de la zone. "Certaines ont largement relayé l'appel aux volontaires comme Gerpinnes ou Ham-sur-Heure/Nalinnes" selon Delphine Reman chargée de projets pour Charleroi Métropole. "Dans le sud Hainaut, nous avons un peu plus de difficultés, notamment à Sivry Rance". Les mesures doivent s'étaler sur une durée d'un an au minimum. "Les appareils Telraam alimentent en données une carte interactive en ligne. On peut ainsi suivre en temps réel l'évolution des flux et des vitesses, lieu par lieu. A plus long terme, il s'agit de documenter une réflexion de diagnostic territorial."

En pratique, Telraam réalise des comptages de flux (mais uniquement quand il fait jour) de façon précise et efficace. Au terme de la campagne, les chiffres collectés seront mis à disposition en opendata pour tous les acteurs et opérateurs impliqués dans la gestion de la mobilité et de la qualité de l’air. Outre le SPW Mobilité Infrastructures, il s’agit d’alimenter la réflexion des décideurs politiques dans le cadre du Plan de Mobilité de Charleroi Métropole en cours d’élaboration. Ces données permettront aussi d’objectiver le ressenti des citoyens quant au volume et au type de trafic qu’ils subissent au quotidien.

Kit Telraam, mode d’emploi

A ce stade de la campagne Telraam, trois systèmes de mesure du trafic sont opérationnels en centre-ville à Charleroi. Mode d’emploi chez Diego.

Au deuxième étage de son immeuble du boulevard Audent à Charleroi, Diego a été l'un des premiers à recevoir son kit Telraam, connecté au wifi. "Le montage m'a demandé dix minutes", confie-t-il. "J'ai simplement suivi étape par étape les instructions techniques accessibles sur internet." La caméra de Diego mesure les flux de trafic dans un seul des deux sens de cette artère structurante de l'intra-ring. "Le dispositif ne demande pas d'entretien", explique le riverain. "Il faut juste s'assurer de la bonne orientation de la caméra qui peut parfois bouger suite à un choc, une manipulation involontaire."

Pour cela, une photo est envoyée chaque jour à l'utilisateur. En cliquant sur la carte interactive en ligne, on peut accéder aux données collectées en temps réel, mais aussi jour par jour, heure par heure, semaine par semaine ou sur une période donnée. Pour la journée du mercredi 21 septembre par exemple, 2452 voitures ont été comptabilisées pour 448 poids lourds, 781 deux roues (en ce compris les trottinettes) et 64 piétons. Vitesse moyenne de circulation : 34 km/h. "C'est un peu au-delà des limitations en vigueur dans le centre-ville, mais on constate une amélioration par rapport aux premiers mois du passage en zone 30 où les vitesses me semblaient plus élevées."

A titre comparatif, 573 voitures, 366 camions, 47 deux roues et 1 piéton sont passés sur la N5 à proximité du centre commercial Bellefleur entre 8 et 9h ce jeudi matin. Diego dit avoir été étonné par l’intensité du trafic de deux roues sur le boulevard Audent durant la deuxième quinzaine du mois d’août. Cette part modale a en effet représenté 17% du total, ce qui est considérable. Les chiffres changent au gré des saisons, des jours de la semaine et bien entendu des heures. Le dispositif Telraam peut s’acquérir en dehors du projet Interreg de Charleroi Métropole. Il faut compter près de 130 euros par appareil. Celui-ci peut être connecté au réseau et alimenter la carte interactive.