Découvrir l'artisanat local de Charleroi: une journée-événement le 13 novembre à Marcinelle

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Créateurs d'objets et artisans de bouche se réuniront au Centre de délassement de Marcinelle pour une grande "Halle des créateurs, artisans et producteurs de chez nous".

Le 13 novembre prochain, une "Halle des créateurs, artisans et producteurs de chez nous" (CAP6000) se tiendra au Centre de délassement de Marcinelle. Ce sera une "vitrine éphémère" du savoir-faire et de la richesse du terroir carolo, avec des artisans de bouche et des créateurs d'objets. Ce sera de 10 à 17 heures, avec une quarantaine de participants.

Eric Boschman (référence dans le monde du vin) et Julien Lapraille (chef et organisateur de marchés, vu sur RTL-TVI) seront ambassadeurs de l'événement.

"Charleroi déploie un plan de développement de l'artisanat local, qui comprend des grands axes comme booster l'accompagnement, augmenter les ventes et développer de la promotion d'artisans", détaille la Ville de Charleroi, qui a budgété 20.000€ en 2022 pour le plan global. "L'évènement à Marcinelle est organisé par la Ville de Charleroi avec un comité composé d'acteurs du secteur comme l'Apaq-W, l'asbl Vins et Gourmandises, le Carol'OR, des artisans investis dans le projet De Passage, ou encore le Comptoir des Ressources Créatives Charleroi asbl."

Les artisans et créateurs qui souhaitent participer à la "Halle" du 13 novembre pour mettre leur savoir-faire en valeur peuvent s'inscrire jusqu'au 10 octobre via le formulaire suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKae25B06dgQ8NgS3C9SUqSBH86GWM9ccOF_qumrVAX4rSWg/viewform