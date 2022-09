Double assassinat de l'étang de Forchies: la version d'un témoin différente de celles de Francis Vandy, "nous avons un problème"

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mardi, les premiers témoins des faits et de moralité dans le cadre du procès de Francis Vandy. L'ancien policier est accusé d'avoir assassiné deux hommes qui pêchaient dans son étang à Forchies-la-Marche, le 28 août 2019. Une détention d'armes et de munitions, sans autorisation, lui est également reprochée.

Le lendemain des assassinats, une riveraine de la rue du Bosquet, à Forchies-la-Marche, a signalé à la police la présence d'une voiture suspecte, près de chez elle. Le véhicule se trouvait là, depuis la veille. Il s'agissait de la voiture de Constantin Tomescu, qui faisait l'objet d'un avis de disparition à Bruxelles. La témoin l'avait déjà vue, stationnée au même endroit, quelques mois plus tôt.

Le soir des faits, la témoin a entendu deux ou trois détonations rapprochées, aux alentours de 20h30, qui provenaient du fond du sentier qui longe sa maison. "Il faisait encore clair", déclare-t-elle, alors que l'accusé a affirmé, lundi, qu'il faisait nuit quand il a tué Constantin Tomescu et Gabriel Ghelmegeanu, d'une balle dans la tête.

Le deuxième témoin appelé à la barre est un autre riverain de la rue du Bosquet. Le ministère public s'est opposé à sa prestation de serment, car le témoin avait été inculpé au début de l'enquête. La chambre des mises en accusation avait prononcé un non-lieu à son encontre.

Quelques mois avant les faits, en 2018, le témoin promenait son chien près des étangs. "Je me trouvais sur les berges de l'étang voisin. J'ai entendu des éclats de voix. Je me suis avancé et j'ai vu deux personnes, avec une certaine corpulence. Il y a eu comme un mouvement de rébellion envers Monsieur Vandy, qui a tiré un coup de sommation", a-t-il raconté. "Les deux hommes sont partis. Monsieur Vandy m'a dit qu'il s'était senti menacé et que l'un des deux hommes lui avait fait un geste d'égorgement, que je n'ai pas pu voir." Le témoin ajoute qu'il y avait un troisième individu, plus loin.

"Quels types de menaces avez-vous vues ?", demande l'avocat général. "Ils ont changé de direction", répond le témoin.

Dans son audition à la police, le 31 août 2019, le témoin a déclaré qu'il lui arrivait de signaler aux propriétaires la présence d'intrus sur leur terrain. "Cela pouvait être un renard", a-t-il expliqué. "Les intrus ne sont pas spécialement des personnes", a ajouté son épouse, interrogée plus tard par la cour.

Me Dupuis, pour les parties civiles, remarque que le témoin a qualifié les visiteurs de 2018, "d'intrus".

Le jour des faits, à 20h02, le témoin a appelé l'accusé qui était chez lui, à Thuillies. L'appel a duré 22 secondes. Le témoin raconte qu'il a appelé pour signaler à Francis Vandy qu'il y avait des fruits à cueillir dans son verger, car il venait de revenir de vacances et qu'il allait repartir le lendemain. Le témoin déclare que c'est l'épouse de Francis Vandy qui a décroché le téléphone. Il n'a pas parlé avec l'accusé et n'a pas demandé à lui parler.

Le témoin soutient qu'il n'a pas signalé à son ami la présence des deux victimes sur son terrain. Au même moment, Francis Vandy quittait son domicile pour rejoindre son étang, où il est arrivé vers 20h30. Pour le témoin, c'est une coïncidence.

Le témoin prétend qu'il n'a plus revu l'accusé après sa libération. "Nous avons un problème", a signalé l'avocat général. "Dans une audition d'octobre 2019, Francis Vandy dit qu'il vous a vu près de l'étang et que vous avez parlé des faits." Le témoin répond que "c'est possible", mais que ce fut bref.

Les avocats des parties civiles ont mis en évidence de nombreuses contradictions dans les déclarations du témoin. "Une personne déclare, dans le dossier, qu'elle voyait souvent le témoin, le soir, près des étangs, et l'accusé l'après-midi", a commenté Me Amrani, pour les parties civiles. "Mon mari ne sortait jamais après 19h00", a répondu l'épouse du témoin.

Le témoin et son épouse n'ont pas entendu les détonations, entendues par le premier témoin.