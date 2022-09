Francis Vandy raconte comment il a abattu deux hommes venus pêcher dans son étang

Francis Vandy, accusé de deux assassinats, a été interrogé par le président de la cour d'assises du Hainaut, lundi matin. L'ancien commissaire divisionnaire de la police fédérale de Charleroi, que ses collègues surnommaient Lucky Luke, est privé de liberté depuis le 17 octobre 2019. Le 29 août 2019, un mois et demi avant, les corps sans vie de Gabriel Ghelmegeanu et de Constantin Tomescu sont retrouvés dans un bosquet, situé sur une parcelle appartenant à l'ancien commissaire de police et son épouse. Les deux hommes, de nationalité roumaine, ont été tués par balles.

L'ex-policier est rapidement suspecté, notamment en raison de ses antécédents. Au cours de sa vie professionnelle, de son service militaire en Allemagne à son poste à la police judiciaire, il a fait usage de violences à plusieurs reprises, et a notamment abattu un homme. Il a également déjà été pris pour vol dans un magasin de la région carolo.

L'accusé, qui pratiquait la chasse aux gros gibiers, était régulièrement armé. "J'étais toujours armé quand je me rendais dans ma propriété privée de Forchies-la-Marche", a-t-il confirmé à la cour.

Le jour des faits, il n'avait pas l'autorisation de détenir un Glock et un spray au poivre. L'accusé prétend que l'arme qu'il a utilisée pour tuer les deux hommes n'était pas son arme de service, qu'il n'avait pas rendue lors de sa retraite. "C'était un Glock 26 et non un Glock 19", a-t-il précisé.

Quelques semaines avant les faits, Francis Vandy avait surpris Constantin Tomescu en train de pêcher dans son étang, où il élevait des grosses carpes. "Il n'y a eu aucun incident et il m'a promis de ne plus revenir. Il est revenu plus tard avec deux autres individus. J'ai tiré un coup de feu pour les faire partir. Mon voisin est arrivé avec son chien. Ils sont partis en faisant un signe d'égorgement. J'avais toutes les raisons d'être armé, car j'étais dans le collimateur de la mafia roumaine", a-t-il affirmé.

Le 28 août 2019, il est sorti de chez lui, vers 20h30. "J'ai constaté que la barrière d'entrée de ma propriété était fracturée. Je suis entré, ignorant si quelqu'un s'y trouvait. Ils étaient là, à trois, dans le noir." Le troisième homme n'a jamais été identifié et ne s'est jamais fait connaître.

"Je leur ai donné l'ordre de partir, à deux reprises (...) J'ai entendu quelques paroles, que je ne comprenais pas. Ils se sont dirigés vers moi. J'ai crié 'halte' à plusieurs reprises. Ils m'ont chargé. J'ai tiré un coup dans le sol. Il y a eu un premier contact, j'ai sorti le spray qui ne s'est pas déclenché. J'ai tenté de porter un coup, avec la crosse de mon arme. J'ai reçu un coup de poing au visage, mes lunettes sont tombées. J'ai reçu un coup dans le ventre, cela m'a fait horriblement mal. Cela a été la goutte qui a fait déborder le vase. Sous le coup de la peur d'être jeté dans l'étang, j'ai tiré à bout touchant sur un premier homme, puis un deuxième."

Le troisième individu a pris la fuite. "J'ai vu que Tomescu était mort. J'ai pris le pouls de la deuxième victime, car il avait rampé sur quelques mètres." L'accusé prétend ne pas avoir déplacé les corps.

M Vandy, pas avare de critiques envers la nouvelle génération de policiers, prétend avoir perdu l'arme du crime et le spray au poivre. Il aurait retrouvé le matériel de pêche des victimes, mais pas ses armes.

Le lendemain des faits, il a fait des recherches sur internet, introduisant des mots clés liés au double crime, "à toutes fins utiles". Il a notamment écrit : "adage japonais : pardonne deux fois, mais pas la troisième". Il prétend que cela n'a aucun lien avec les faits.