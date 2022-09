Il vole une visseuse au Brico Plan-It en la plaquant dans son pantalon

Entre juin et septembre 2020, Frédéric traversait une mauvaise période. Comme le confirme Me Lepied, à la défense du prévenu, ce dernier a notamment perdu son emploi et son domicile. Pour survivre, Frédéric n'a pas eu d'autres choix que d'enchaîner des petits travaux de bricolage pour gagner quelques euros. Mais un bon bricoleur, digne de ce nom, ne se déplace jamais sans ses outils.



Sans réelle ressource financière, Frédéric a donc opté pour la voie de la délinquance en commettant deux vols simples pour s'équiper. L'un dans un magasin Gamma, pour y dérober un tube de résine, et l'autre dans un Brico Plan-It où Frédéric a déballé une visseuse et planqué l'outil dans son pantalon, avec le chargeur. "L'agent de gardiennage a remarqué le manège du prévenu, qui a passé les caisses sans payer", insiste le parquet.





Pas d'escroquerie

Si le prévenu, condamné à une peine de prison par défaut et qui a formé opposition, ne conteste pas les deux vols, les deux autres préventions qui lui sont reprochées sont contestées. Frédéric jure notamment ne pas avoir ramassé des tickets de caisse sur la voie publique pour commettre une escroquerie, en tentant de se faire rembourser des articles qu'il n'a jamais achetés pour 20 euros.

Pour la défense, Frédéric devrait obtenir une peine de travail au lieu de la peine de prison prononcée précédemment. Le parquet s'oppose à cette demande, puisque l'opposant a déjà obtenu cette mesure de faveur par le passé (notamment pour vols et escroquerie).

"Il n'a pas pour autant changé son comportement"

, juge la substitute du procureur.

Décision le 24 octobre.