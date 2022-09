Pour une première fois face à la justice, deux dealers obtiennent le sursis simple

Les deux individus étaient poursuivis pour de la détention et de la vente de trois produits stupéfiants : cocaïne, héroïne et cannabis.

Le 7 juin dernier, une banale intervention policière pour des dégradations dans un immeuble à Montignies-sur-Sambre a permis de mettre la main sur Ahmed. « Il était amorphe, au sixième étage de l'immeuble, après avoir consommé de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis. Douze boulettes d'héroïne ont été découvertes à ses côtés. Il a confirmé qu'elles étaient bien à lui », signalait le substitut Henry lors du réquisitoire.



Sur base d'une photo présente dans son téléphone, le point de chute d'Ahmed est localisé à Marcinelle. La perquisition menée sur place est efficace. Abdelkader, l'acolyte d'Ahmed, se fait griller en train de jeter un sac contenant de l'héroïne par la fenêtre. Le matériel nécessaire à la vente, ainsi qu'une petite quantité de cocaïne et de cannabis ont été découverts dans l'appartement.



Ahmed avait admis la vente d'héroïne pour pouvoir financer sa consommation de cocaïne et de cannabis. Son acolyte reconnaissait aussi la vente des produits, sans pour autant se souvenir avec précision de la durée de la période infractionnelle. Comme requis par le parquet, et comme plaidé par la défense, les deux dealers s'en sortent avec un sursis simple.