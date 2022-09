Procès de Francis Vandy: les victimes décédées par des tirs à bout touchant selon l'expert

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, mardi matin, l'expert en balistique dans le cadre du procès de Francis Vandy, accusé d'avoir assassiné deux Roumains à Forchies-la-Marche, le 28 août 2019. L'expert, désigné par le juge d'instruction chargé de l'enquête, est intervenu lors de l'autopsie et de la reconstitution.

Gabriel Ghelmegeanu a été touché par une balle au niveau de la joue gauche. Constantin Tomescu a été tué d'une balle dans le front. Deux tirs à bout touchant, selon l'expert.

Les traces laissées sur les projectiles sont particulières, le canon est muni de facettes, et non de rayures, indique l'expert.

Le laboratoire de la police judiciaire a récupéré une douille de 9 mm sur la scène de crime. Cette douille a une empreinte de percuteur particulière, poursuit l'expert.

La munition retrouvée, un projectile à tête creuse, n'est pas disponible dans des armureries belges. Elle est réservée aux forces de l'ordre. Toutefois, ce genre de munitions est disponible dans des pays voisins, à condition d'avoir une licence de tir, précise l'expert.

Selon ce dernier, l'arme du crime est un pistolet Glock, une arme utilisée par les forces de l'ordre durant de nombreuses années. L'accusé a déclaré lundi, que c'était un Glock 26. Selon l'expert, c'est crédible.

Rappelons que Francis Vandy a été commissaire divisionnaire au sein de la police judiciaire jusqu'à sa retraite, en 2008.

L'expert était présent lors de la reconstitution. Francis Vandy déclare que les trois hommes se sont avancés vers lui, qu'il a reçu un coup et qu'il a riposté en frappant Constantin Tomescu au visage, avec la crosse de son arme, dans le cadre d'un corps à corps. Frappé au ventre, l'accusé s'est relevé et a tiré vers la première victime, et puis vers la deuxième.

Selon l'expert, cette explication correspond aux blessures relevées lors de l'autopsie et aux trajectoires des tirs. "Effectuer deux tirs dans un délai très court, c'est possible", déclare l'expert.

Les deux victimes ont été retrouvées, à une distance d'environ dix mètres. Selon l'expert, l'une a pu se mouvoir après le tir. Francis Vandy a déclaré que Gabriel Ghelmegeanu avait rampé jusqu'au petit pont de bois, où il a été retrouvé. Lundi, le médecin légiste a déclaré que c'était possible.