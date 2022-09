Francis Vandy, "un shérif des temps modernes" pour les parties civiles

L'ancien commissaire de police est accusé d'avoir assassiné deux hommes, à Forchies-la-Marche, le 28 août 2019. Me Abdelhadi Amrani, pour les proches de Constantin Tomescu et de Gabriel Ghelmegeanu, parties civiles, compare l'accusé à un shérif de campagne, "qui n'hésite pas à tuer deux personnes, lesquels osent venir pêcher dans son étang privé".

Le pénaliste qualifie l'accusé de menteur. "La démonstration de son mensonge a été faite ce matin. Il n'a pas été frappé par les victimes", déclare l'avocat, qui écarte du coup l'excuse de provocation et la légitime défense.

En matinée, un policier de la police fédérale, photo à l'appui, a expliqué qu'il n'avait relevé aucune trace de coup sur le visage de l'accusé, lors de son interrogatoire du 30 août 2019. "Si cela avait été le cas, un ancien policier n'aurait-il pas gardé des preuves?" demande Me Charlotte Purnode.

Me Amrani remarque que l'accusé n'a jamais éprouvé le moindre remord. "Il ne parle pas de victimes, mais de cadavres! Dans le dossier, il les appelle les rebus, sous prétexte que ce sont des gitans qui ont osé venir pêcher chez lui, qui s'est autoproclamé garde-chasse."

Francis Vandy est commissaire divisionnaire retraité de la police judiciaire fédérale. Il prétend avoir été menacé par la mafia roumaine. "Les vrais mafieux vont pêcher le thon sur des yachts et pas des carpes chez lui (?) Il connaît la chanson, il sait ce qu'il faut dire et quand il faut dire. Il sait adapter son discours à la situation. C'est un homme dangereux pour la société", s'insurge Me Amarani.

Les avocats des parties civiles estiment que c'est un assassinat qui a été commis. L'élément déclencheur est ce coup de fil reçu par les époux Vandy, le 28 août, à 20h02. On sait que c'est un voisin de l'étang qui appelle. "Plusieurs éléments, dont la téléphonie, démontrent que l'accusé ne se rendait pas à son étang le soir. Ce soir-là, il y est allé et il est entré en contact avec les victimes (?) Personne ne tue pour des carpes !" insiste Me Charlotte Purnode.

Me Pierre Dupuis estime que c'est le procès de Francis Vandy et pas le procès des Roms. Les victimes n'étaient pas connues de la justice. Elles étaient passionnées de pêche. "Il y a eu un premier incident en 2017, puis un deuxième en 2018 quand l'accusé a tiré dans le sol ? Rappelez-vous l'adage japonais présenté par l'accusé, pardonne deux fois".

La troisième fois, le 28 août 2019, Francis Vandy a tiré une balle dans la tête des deux victimes, dont les corps furent retrouvés le lendemain.

Les avocats ont écarté toutes causes d'excuse: ni légitime défense, ni provocation. L'accusé n'était pas face à un danger immédiat.

Le réquisitoire de l'avocat général et les plaidoiries de la défense auront lieu mercredi après-midi.