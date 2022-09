La chasse aux poux est ouverte!

C’est à Ransart, à la rue Paul Pastur qu’est basé depuis deux ans un centre de soin tout particulier. Sa spécialité, l’éradication des poux. À la tête du centre, Valia Wastiaux a développé un endroit s’occupant tant du traitement anti poux que du côté psychologique.

Si au départ, elle voulait juste rendre service à la famille en s'occupant des traitements anti-poux, elle a vite compris la plus value d'une telle institution. "C'est très courant d'avoir des poux tant chez les enfants que chez les adultes," dédramatise-t-elle d'emblée.

En effet, cette "légèreté" qu'elle adopte volontairement est là pour lever ce tabou dont les idées reçues "pourrissent parfois le quotidien de certains enfants. Les poux ne sont pas juste l'exclusivité de personnes socio-économiquement défavorisées. Les poux se propagent par contact. Ils ne sautent pas et ne volent pas. C'est pour cette raison qu'il y a plus de poux chez les enfants qui passent leur temps têtes collées."

Pour la professionnelle, le plus important est non seulement le traitement en tant que tel avec l’utilisation d’un matériel et de produits spécifiques mais aussi d’un encadrement destiné à mettre à l’aise les enfants et les parents. “Je calme tout de suite les parents qui dès le début pensent que c’est la faute de l’école ou encore qu’ils n’arrêtent pas de tout nettoyer et que ça revient tout de suite. Je leur avance que le traitement qu’ils ont fait n’est peut-être pas abouti.”

Valia a toute une philosophie propre à elle notamment d'éviter les stigmatisations d'enfants. "Si un enfant sent parfois la lavande et que d'autres parents s'en aperçoivent et ils préviendront leurs enfants de ne pas approcher celui dont émane le parfum."

L'encadrement qu'offre la responsable du centre est aussi là pour soulager les parents qui sans le faire volontairement traumatisent leur enfant. "Certains enfants ont appris à se maîtriser pour ne pas se gratter devant leurs parents pour ne pas avoir droit au terrible coiffage."

Ce que regrette Valia, c’est de ne pas pouvoir intervenir dans les écoles car son statut ne lui permet pas bien qu’elle ait plus d’expérience que les intervenants réguliers.