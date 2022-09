L’Aquascope de Virelles convie le public pour observer la migration des oiseaux ce week-end

Ce week-end du 1 et 2 octobre, l’Aquascope de Virelles accueille le public, dans le cadre des Journées Européennes de la Migration, pour observer les phénomènes migratoires des oiseaux.

Quand les jours raccourcissent, que les arbres se teintent de couleurs automnales, que le froid commence à se faire sentir et surtout, quand la nourriture se fait plus rare, les oiseaux partent en migration vers des lieux plus propices. Un long périple nécessaire à leur survie les attend. Les oiseaux, tout comme de nombreuses autres espèces animales, parcourent parfois de formidables distances pour rejoindre leurs zones d’hivernage ou de reproduction. Les études se multiplient sur leurs divers systèmes de navigation, leurs incroyables performances physiques, leurs facultés d’adaptation ou leurs itinéraires surprenants et encore inconnus il y a peu.

Les 1er et 2 octobre 2022, Natagora lance un nouvel événement intitulé les « Journées européennes de la migration ». Cette opération, qui aura lieu tous les trois ans, s'intègre à la campagne « EuroBirdwatch » coordonnée par l'ONG BirdLife International, partenaire de Natagora. Cet événement européen vise à mettre en lumière les enjeux de la protection de la biodiversité liés à la migration des oiseaux, et ce, depuis le niveau local jusqu'au niveau international.

Au programme du week-end, de nombreuses activités gratuites et payantes. Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10h à 17h, à l’Aquascope Virelles :

En permanence "Observation des oiseaux migrateurs" Des passionnés d’oiseaux seront présents pour répondre à vos questions tout en vous permettant de découvrir à la longue-vue les oiseaux présents sur les nouveaux îlots créés l’hiver dernier au sein de l’étang.

Des balades guidées et des expositions sont également prévues.

Contact et informations au 060/21 11 63 et www.aquascope.be