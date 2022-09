Thales Alenia Space et la Sabca décrochent des contrats pour le futur lanceur Ariane 6

Thales Alenia Space et la Sabca ont signé des nouveaux contrats avec ArianeGroup dans le cadre du développement d'Ariane 6, signalent mercredi ces deux entreprises et le secrétaire d'Etat chargé du Spatial Thomas Dermine (PS). Ariane 6 est un programme de l'Agence spatiale européenne (ESA) visant à permettre à l'Europe de conserver une position de premier plan sur le marché commercial en rapide évolution, tout en répondant aux besoins des missions institutionnelles européennes. Le programme prévoit deux versions : Ariane 62, à deux propulseurs d'appoint (ou boosters), destinée aux satellites institutionnels, et Ariane 64, avec une capacité de lancement double (deux satellites en même temps), à quatre boosters, destinée plus particulièrement aux marchés commerciaux. Le premier vol est attendu en 2023.