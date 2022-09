25 ans de réclusion criminelle requis contre l'ancien policier Francis Vandy

L'avocat général a requis, jeudi, une peine de 25 ans de réclusion criminelle contre Francis Vandy, coupable d'un meurtre, d'assassinat et d'infraction à la loi sur les armes. La défense a plaidé une peine qui laisse un peu d'espoir à Francis Vandy, 72 ans, de ne pas terminer ses jours en prison. Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé dans un arrêt, jeudi, la culpabilité de Francis Vandy pour un meurtre et un assassinat, commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche, et pour la détention d'armes et de munitions sans autorisation.