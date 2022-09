Dino World: la plus grande exposition de dinosaures débarque à Gosselies sur l'ex-site de Caterpillar

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Dès le 12 octobre, il sera possible de revenir plusieurs millions d'années en arrière pour (re)découvrir la terre des dinosaures. L'expo "Dino World" s'installera à Gosselies, sur l'ancien site de Caterpillar.

Comment étaient les T.Rex, Stégosaures, Tricératops, Ankylosaures, Vélociraptors ou même les Brontosaures? Comment était la faune qui les entouraient? C'est ce que propose de découvrir l'exposition Dino World, avec une cinquantaine d'animatroniques (répliques animées de dinosaures, similaires à celles utilisées par Steven Spielberg dans la trilogie originale de Jurassic Park) quasi-"grandeur nature" qui animent la visite. Les cris réimaginés des dinosaures sont aussi de la partie et le tout est agrémenté de panneaux didactiques, d'animations, d'un petit film et notamment d'une activité en réalité virtuelle - en supplément.

Comme caution scientifique, les organisateurs expliquent avoir fait appel à un paléontologue pour les aider. Mais il faudra bien évidemment faire abstraction d'une chose: tous ces dinosaures n'ont pas vécu en même temps, puisque leur règne s'est étendu sur plusieurs millions d'années. Le saviez-vous: il y a plus de temps qui s'est écoulé entre le premier et le dernier dinosaure qu'entre le dernier dinosaure et nous! Autre info insolite: l'herbe n'existait pas encore à l'époque des dinosaures!

La visite emmène le public sur les traces d'un paléontologue, avec une visite guidée téléchargeable sur son smartphone. L'exposition a attiré plus de 300.000 personnes au Heysel et 160.000 à Paris. Elle s'adresse avant tout aux enfants - de 6 à 14 ans - avec l'accent mis sur le côté didactique (fossilisation, disparition, etc.) mais c'est "parents admis", note l'organisation MB Presents.

L'exposition prendra place dans l'immense hall de l'ancienne usine Caterpillar du 12 octobre au 8 janvier, avenue Mermoz à 6041 Charleroi (Gosselies). Prix annoncés: 13,50€/adulte et 10,50€/enfant, hors réductions éventuelles. Durée d'une visite: entre 60min et 1h30. Réservations via le site https://expodino.be/.