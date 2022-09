Francis Vandy condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat et meurtre

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, jeudi, une peine de 25 ans de réclusion criminelle contre Francis Vandy, coupable d'un meurtre, d'un assassinat et d'infractions à la loi sur les armes. Les jurés ont pris en compte l'âge de l'accusé, 72 ans, et son état de santé précaire, ainsi que son énervement à la suite d'intrusions sur son terrain. Ils ont aussi retenu le fait qu'il était policier et qu'il devait, à ce titre, respecter la loi. L'accusé a en outre manifesté peu d'empathie envers les familles des victimes et il a fait preuve d'un caractère hautement antisocial.