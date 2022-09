Francis Vandy déclaré coupable d'un meurtre et d'un assassinat aux assises

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé dans un arrêt, jeudi, la culpabilité de Francis Vandy pour un meurtre et un assassinat, commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche, et pour la détention d'armes et de munitions sans autorisation. L'ancien commissaire de police a abattu deux hommes, Constantin Tomescu et Gabriel Ghelmegeanu, âgés de 48 et 45 ans, d'une balle dans la tête. Il avait surpris les deux hommes en train de pêcher la carpe dans son étang privé.

Selon les jurés, rien ne permet de dire que l'accusé était animé de l'intention de tuer quand il est arrivé près de son étang. Un tir instinctif a tué Constantin Tomescu.

Par contre, le second tir, qui a tué Gabriel Ghelmegeanu, a été prémédité. Les jurés estiment que l'accusé a échafaudé le deuxième homicide, de peur d'être dénoncé pour le premier.

L'excuse de provocation n'est pas établie en raison d'un critère de disproportionnalité. Aux yeux du jury, les visites à l'étang ne constituent pas des violences graves et les violences physiques ne sont apparues qu'au gré des différentes versions de l'accusé.

Le débat sur la peine aura lieu dans la foulée.