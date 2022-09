Il avait mis une balle dans la tête de deux Roumains venus pêcher dans son étang: l'ex-commissaire Francis Vandy condamné à 25 ans de réclusion

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Francis Vandy, reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat, a écopé de 25 ans de prison au terme de son procès devant la cour d'assises.

Francis Vandy a été jugé devant les assises. Il est coupable d’un meurtre et d’un assassinat, sur Constantin Tomescu et Gabriel Ghelmegeanu, âgés de 48 et 45 ans.

Le 28 août 2019, en soirée, il a surpris les deux hommes sur son terrain, en train de pêcher dans son étang, à Forchies-la-Marche. Ils se sont engueulés, il a dégaîné son arme de poing, un coup est parti : Constantin Tomescu s'est effondré, mort sur le coup d'une balle dans le front. Il a ensuite mis une balle dans la tête de Gabriel Ghelmegeanu. La police a retrouvé les corps, cachés dans un buisson, le lendemain. L'arme, elle, n'a jamais été retrouvée : mais cet ancien commissaire, décrit comme un "cow-boy des temps modernes" chez qui un véritable arsenal a été retrouvé, avait déclaré son arme de service manquante quand il a pris sa retraite. On suspecte que ce soit cette arme qui ait servi à tuer les deux victimes, même si Francis Vandy a farouchement nié.

Le jury a estimé que le premier coup de feu, tuant Constantin Tomescu, était "instinctif", dans le feu de l’action, et donc un meurtre. Par contre, le deuxième pour abattre Gabriel Ghelmegeanu était prémédité : les quelques secondes nécessaires pour que l’ancien commissaire se dise qu’il fallait éliminer le témoin pour éviter les ennuis ont suffit à convaincre le jury qu’il s’agissait là d’un assassinat.

Francis Vandy, 72 ans, a écopé d’une peine de prison de 25 ans.